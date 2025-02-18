Олейник заявил, что Эрдоган припомнил Зеленскому провал переговоров в Стамбуле

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что во время встречи Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом турецкий лидер мог затронуть тему провальных переговоров в Стамбуле в 2022 году.
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