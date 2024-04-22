Нападение овчарки на ребенка обошлось ее хозяину в 50 тысяч

Владелец собаки заплатит компенсацию за нападение животного на несовершеннолетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне 2023 года двое детей гуляли в СНТ «Ромашка-64» (Верхняя Пышма).
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