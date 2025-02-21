Швабра и Зеленский - кто кого?

bianka Белая

Ах, как гениален был наш баснописец И.А. Крылов! На любой случай жизни можно найти его басню! Про хряка Зелю и его поведение в отношении страны, за счет которой он живет, у Ивана Андреевича есть басня " Свинья под дубом": " Наевшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала и рылом корни подрывать у дуба стала "... 🤣