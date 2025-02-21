Депутат украинской Рады Александр Дубинский на фоне заявлений Трампа про рейтинг Зеленского в 4% устроил опрос среди своих читателей в Telegram, где в качестве конкурента на выборах предложил швабру.
Швабра и Зеленский - кто кого?
Комментарии
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Олег Aзаров
При нынешнем рейтинге Зеля проиграл бы даже презервативу!..
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22 час.
Александр Батт
Зеленский слиняет. А проблемы останутся.
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18 час.
bianka Белая
Ах, как гениален был наш баснописец И.А. Крылов! На любой случай жизни можно найти его басню! Про хряка Зелю и его поведение в отношении страны, за счет которой он живет, у Ивана Андреевича есть басня " Свинья под дубом": " Наевшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала и рылом корни подрывать у дуба стала "... 🤣
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14 час.
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