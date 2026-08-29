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В Белоруссии стартовали продажи кроссовера FAW JoyEE S04 за 2 миллиона рублей

В Белоруссии стартовали продажи кроссовера FAW JoyEE S04 за 2 миллиона рублей

В Белоруссию приехала первая партия нового компактного электрокроссовера FAW JoyEE S04. Модель с запасом хода до 565 км доставил официальный дистрибьютор китайского бренда, выяснил журнал Motor.

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