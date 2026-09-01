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Царьград

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Елена Ивашина из «Битвы экстрасенсов» скончалась в 43 года

Елена Ивашина из «Битвы экстрасенсов» скончалась в 43 года

Сегодня скончалась Елена Ивашина, участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов». Причиной смерти стал инсульт.

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