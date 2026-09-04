В Сочи замеряют качество воздуха на фоне пожара на НПЗ после атаки БПЛА

В Сочи замеряют качество воздуха на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки беспилотных летательных аппаратов.
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