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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук об Овечкине: «Не сомневаюсь, что он забросит 11 шайб и побьет рекорд Гретцки. Только аппетит приходит во время еды»

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук уверен в том, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ .

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