Разоблачение от белых хакеров: Настоящее разделение людей планеты на классы.

6-7 млн суверенов, небольшое количество "карантинно-лагерных", остальные - общее болото. Это классификация людей, обнаруженная ИТ-программистами (также известные как хакеры White Hat), нанятыми для стресс-тестирования программного обеспечения Financial Reset CSRQ-SM* Сайт об этой проге выдает следующую информацию:Что CSRQ-SM будет означать для вашей жизни и будущегоПрограммное обеспечение CSRQ-SM (Social Management) — это программа, которая будет использоваться во всем мире некоторыми государственными и банковскими учреждениями, когда произойдет финансовая перезагрузка .