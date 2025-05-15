Барнаульский певец Женя Трофимов вошел в список номинантов рейтинга Forbes "30 до 30"

Героями рейтинга становятся люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны Журнал Forbes представил список претендентов на включение в ежегодный рейтинг "30 до 30".
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