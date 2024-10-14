Выборы в Грузии. Патриоты готовятся не допустить майдана

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Впервые они пройдут на фоне резкого ухудшения отношений с Западом и его попыток наказать власти Грузии за нежелание следовать навязываемому неолиберальному курсу.
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