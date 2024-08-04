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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сразу две машины придавило упавшее дерево на Алтае

Сразу две машины придавило упавшее дерево на Алтае

Судя по снимкам, одной из иномарок ствол продавил крышу Пострадавшие автомобили / Фото: "Инцидент Барнаул" В результате урагана, прошедшего накануне, в селе Ая у базы "Глобус", упавшее дерево придавило сразу две машины.

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