«Зелёный островок» Владивостока: сквер им. Острякова ждёт преображение

Во Владивостоке продолжается выбор территорий для благоустройства в 2026 году, и одним из претендентов стал сквер имени Острякова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.
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