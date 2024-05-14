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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» подпишет с Фирстовым контракт на 2 года. «Миннесота» отказалась от прав на форварда

Ранее сообщалось, что «Миннесота» поместит 22-летнего российского нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта.

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