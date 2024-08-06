СМИ: грузовик с 42 уклонистами в кузове задержали на Украине

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Грузовой автомобиль с 42 бежавшими от мобилизации военнообязанными, который следовал в Приднестровье, задержали в Одесской области Украины, сообщило издание "Страна".
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