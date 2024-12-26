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Парламентская газета

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Застройщиков обязали возводить школы и больницы рядом с домами

Застройщиков обязали возводить школы и больницы рядом с домами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий застройщиков в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) строить наравне с жилыми домами объекты транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школы, больницы и детсады.

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