В Канаде спасли перевернувшегося на волнах каякера, доверившегося ChatGPT

В Канаде 71-летний каякер доверился совету чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT и вышел в море, но по итогу стал героем спасательной операции, пишет СBC News.
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