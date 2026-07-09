❗️Крым ввёл меры поддержки бизнеса: снижение аренды и отсрочки платежей Заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико сообщила о принятии ряда мер поддержки предпринимателей в условиях экономической ситуации: 1️⃣Отсрочка по оплате аренды земельной недвижимости с 1 июля по 1 ноября – заявления подаются в управление имущественных и земельных отношений; 2️⃣Снижение арендной платы за пользование республиканским имуществом пострадавшими отраслями на 75%; 3️⃣ Пониженные ставки за размещение нестационарных торговых объектов действуют до 1 октября; 4️⃣ Рекомендовано рынкам и муниципалитетам снизить стоимость размещения рыночных мест и аренды муниципального имущества и земли для пострадавших отраслей.