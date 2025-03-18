Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Александр Горбунов, отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания SpaceX на своей странице в социальной сети X*.
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