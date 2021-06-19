Недорогой смартфон Xiaomi Mi CC10 может выйти в июле. Он получит новую камеру с 12-кратным оптическим зумом

В Сети появились новые подробности о перспективном смартфоне Xiaomi линейки CC. Напомним, серия вышла в 2019 году, а модель Mi CC9 Pro (у нас она известна под обозначением Mi Note 10) стала первой в мире со 100-мегапиксельным датчиком изображения.
В Сети появились новые подробности о перспективном смартфоне Xiaomi линейки CC. Напомним, серия вышла в 2019 году, а модель Mi CC9 Pro (у нас она известна под обозначением Mi Note 10) стала первой в мире со 100-мегапиксельным датчиком изображения.
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