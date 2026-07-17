Политика как он...
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Политика как она есть

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«Они всегда опаздывают»: американский юрист сравнил санкции США с игрой

«Они всегда опаздывают»: американский юрист сравнил санкции США с игрой

Власти США, вводя санкции, всегда «немного опаздывают», пытаясь по сути играть в игру «Бей крота». Такое мнение высказал американский юрист Эрик Феррари, перевод слов которого приводит российское видеоагентство «Раптли».

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