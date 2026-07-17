«Они всегда опаздывают»: американский юрист сравнил санкции США с игрой

Власти США, вводя санкции, всегда «немного опаздывают», пытаясь по сути играть в игру «Бей крота». Такое мнение высказал американский юрист Эрик Феррари, перевод слов которого приводит российское видеоагентство «Раптли».
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