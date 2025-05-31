Весь май Москву и Подмосковье атаковали украинские дроны. Сколько и где?

Беспилотники кардинально изменили тактику военных действий. Их дешевизна, точность и дальность полета, возможность их массового применения, заставляют западные страны модернизировать свои армии с учетом украинского конфликта.
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