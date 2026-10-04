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Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции БКЛ "Рижская"

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции БКЛ "Рижская"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро будет оформлен в футуристическом стиле с чертами хай-тека, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

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