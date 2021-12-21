Новые Известия

914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Ну дают! Вообще обнаглели.В Краснодаре заде...
  • Россиянин
    Вспоминается фильм "Кин-дза-дза". — Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит. — Шестьдесят три ча...Еда «нравственная...
  • Elena Pavlova
    "Независимые" правозащитники - давно интересует , а от чего они независимы? В чьих интересах эта независимость, кто "...Автор доносов на ...

В Москве из-за морозов температуру отопления подняли до максимума

В Москве из-за морозов температуру отопления подняли до максимума

- В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов, - приводит РИА Новости слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, который указал, что городские службы начали заранее поэтапно поднимать температуру отопления.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх