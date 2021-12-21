В Москве из-за морозов температуру отопления подняли до максимума

- В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов, - приводит РИА Новости слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, который указал, что городские службы начали заранее поэтапно поднимать температуру отопления.
- В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов, - приводит РИА Новости слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, который указал, что городские службы начали заранее поэтапно поднимать температуру отопления.
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