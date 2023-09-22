Часовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова

Пятый каналШоу-бизнесПодписатьсяЧасовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа КиркороваНародный артист РФ Филипп Киркоров принял участие в съемках одного из отечественных новогодних фильмов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЕБЕвгений БутНу и, что? Он все это заработал, зачем обсуждать! Кто ходит на его концерты платит ему деньги! Пускай хоть еще 100 гектаров прикупит это его проблемы , ему за все платить!Ответить12 час.НННадежда НикитинаЗачем пидору часовня?Ответить10 час.
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