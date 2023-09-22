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Часовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова

Часовня и собственный пруд: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова

Народный артист РФ Филипп Киркоров принял участие в съемках одного из отечественных новогодних фильмов.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Ну и, что? Он все это заработал, зачем обсуждать! Кто ходит на его концерты платит ему деньги! Пускай хоть еще 100 гектаров прикупит это его проблемы , ему за все платить!
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Зачем пидору часовня?
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10 час.

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