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Трамп посетит пострадавшие от стихии штаты: Северная Каролина и Калифорния

Трамп посетит пострадавшие от стихии штаты: Северная Каролина и Калифорния

Президент США Дональд Трамп планирует визит в Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от ураганов и пожаров.

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