По состоянию на 15 марта 2024 года в Новоаннинском районном суде имеются одна вакансия помощника судьи и одна вакансия секретаря суда.
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По состоянию на 15 марта 2024 года в Новоаннинском районном суде имеются одна вакансия помощника судьи и одна вакансия секретаря суда.