Бывшего британского дипломата задержали в Лондоне после возвращения с «Валдая»

Бывшего британского дипломата Иэна Прауда задержала контртеррористическая полиция после возвращения в Лондон из Москвы, где он участвовал в мероприятиях Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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