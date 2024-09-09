Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах России, где прошли выборы

В России завершился очередной единый день голосования. По предварительным данным ЦИК, на выборах глав регионов побеждают все действующие губернаторы, шедшие на очередной срок, и все временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.
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