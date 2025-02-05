Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Стоимость проезда по основным межмуниципальным направлениям по состоянию на утро 5 февраля 2025 года* Донецк Макеевка (111-й) 70 руб.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Стоимость проезда по основным межмуниципальным направлениям по состоянию на утро 5 февраля 2025 года* Донецк Макеевка (111-й) 70 руб.
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