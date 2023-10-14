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Путин: страны «золотого миллиарда» теряют лидерство по объективным причинам

Путин: страны «золотого миллиарда» теряют лидерство по объективным причинам

На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Бишкеке 13 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что международные отношения в мире переживают необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах глобального Юга и Азии растёт производство.

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