Известный американский исполнитель вынужден выполнять общественные работы

Суд американского штата Нью-Йорк приговорил популярного американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, он также выплатит штраф, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс.
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