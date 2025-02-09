В Германии при подготовке бойцов ВСУ им переводили с немецкого на русский. Об этом военкору RT Александру Яремчуку рассказал украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области военнослужащим 22-го мотострелкового полка ВС России.
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