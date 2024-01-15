Громкий скандал вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой обернулся серьёзными последствиями для её участников.
Как раньше не вышло: Русские лишили "голых звёзд" последней надежды. Теперь точка
Комментарии
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Игорь Человек
Я давно говорю, что эти "современные петрушки" давно себя изжили! И их отстранение от сытой кормушки, это только их проблема. А нам на радость то, что придут новые артисты, без дурацких загонов!
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19 час.
Влад Владимиров
Надежду они там все разом потеряли, когда публично раздевались, пренебрегая политесом. Когда пренебрегли законами морали. Когда на публики трясли своим "причинным местом"...
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18 час.
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