Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Если чиновник попал в "обойму" партийно-хозяйственной номенклатуры Путина - то он непотопляем. Путин "своих" не сдает...Из замглавы в зам...
  • Андрей Сушко
    Я вас уничтожу уебки за то что вы мой комментарий за славяней забанили мразота, царьхуй и вашему ублюдку КВМ пусть пр...Суровая правда с ...
  • Андрей Сушко
    потому что царьГрад не идиоты да и большой..... не обладаютСуровая правда с ...

Как раньше не вышло: Русские лишили "голых звёзд" последней надежды. Теперь точка

Как раньше не вышло: Русские лишили "голых звёзд" последней надежды. Теперь точка

Громкий скандал вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой обернулся серьёзными последствиями для её участников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Человек
Я давно говорю, что  эти &quot;современные петрушки&quot; давно себя изжили!  И их отстранение от сытой кормушки,  это только их проблема. А нам на радость то, что придут новые артисты, без дурацких загонов!
Ответить
19 час.
Влад Владимиров
Надежду они там все разом потеряли, когда публично раздевались, пренебрегая политесом. Когда пренебрегли законами морали. Когда на публики трясли своим &quot;причинным местом&quot;...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх