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Удар в спину! Сеть негодует от назначения министром информации в Казахстане русофоба

Удар в спину! Сеть негодует от назначения министром информации в Казахстане русофоба

  Волну негодования российских патриотов (и не только их) вызвало назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который, мало того, что слывет в России националистом и русофобом, но ему еще и запрещен въезд в нашу страну.

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