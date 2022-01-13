Удар в спину! Сеть негодует от назначения министром информации в Казахстане русофоба

Волну негодования российских патриотов (и не только их) вызвало назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который, мало того, что слывет в России националистом и русофобом, но ему еще и запрещен въезд в нашу страну.
Популярные статьи
- Правительство России расписалось в беспомощности в борьбе с ростом цен. На горизонте замаячил казахстанский вариант событий?
- Россия, в который уже раз, отмоет своего обос...ся союзника и вручит в его трясущиеся руки его же государственность
- Токаев - с виду мягкий интеллигентный человек, очки надел, и так хулиганит
Свежие комментарии