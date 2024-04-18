Рубль укрепляется в пределах 0,2 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 94,07 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 94,07 рублей за доллар, 100,51 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,96 рублей за валютную пару CNY/RUB.
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