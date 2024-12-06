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Закон, порядок, государство

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Сотрудник УМВД России по городу Владимиру, представители общественного совета и народной дружины приняли участие в обучающем форуме «Технологии правозащиты: от идей к решениям»

5 декабря старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по  городу Владимиру Анастасия Манькова совместно с членом Общественного совета при городском полицейском ведомстве Александром Писненко и представителем народной дружины приняли участие в обучающем форуме «Технологии правозащиты: от идей к решениям».

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