Сотрудник УМВД России по городу Владимиру, представители общественного совета и народной дружины приняли участие в обучающем форуме «Технологии правозащиты: от идей к решениям»

5 декабря старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Владимиру Анастасия Манькова совместно с членом Общественного совета при городском полицейском ведомстве Александром Писненко и представителем народной дружины приняли участие в обучающем форуме «Технологии правозащиты: от идей к решениям».