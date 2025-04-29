На Западе оценили вооружение нового корабля КНДР

MWM: Корабль КНДР Choe Hyon на 50 процентов превосходит аналоги по огневой мощи Новый боевой корабль военно-морского флота корейской народной армии Choe Hyon («Чхве Хен») более чем на 50 процентов превосходит европейские аналоги по огневой мощи.