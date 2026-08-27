Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

188 подписчиков

«Это безумие. Это сумасшествие» - Билл Гейтс изменил свое мнение об искусственном интеллекте и рабочих местах»: Гейтс обвинил ИИ-инд...

«Это безумие. Это сумасшествие» - Билл Гейтс изменил свое мнение об искусственном интеллекте и рабочих местах»: Гейтс обвинил ИИ-индустрию в сознательном преуменьшении угроз технологии «Билл Гейтс резко изменил тон в отношении ИИ и заявил, что технологии уже перешли опасные границы в биологии, кибербезопасности, работе и человеческих отношениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии