Монография о ценностях поможет вести уроки по основам российской государственности

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Профессоры МГУ представили монографию «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», изданную при поддержке департамента просветительской деятельности ЭИСИ.
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