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"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе

"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе

Удары по Одесской области демонстрируют, что Россия "сосредотачивается" в соответствии с доктриной Горчакова.

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