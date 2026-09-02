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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» об уходе Барабанова: «Может, у него какие-то личные обиды. Время покажет, был ли он прав. Благодаря нашему штабу он стал одним из лучших в КХЛ»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об уходе форварда Александра Барабанова в « Автомобилист ».

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