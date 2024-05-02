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«Байер» против «Аталанты» – наиболее вероятный финал Лиги Европы по коэффициентам после первых полуфиналов

В Лиге Европы прошли первые полуфинальные матчи: «Байер» обыграл в гостях «Рому» 2:0, «Аталанта» и «Марсель» сыграла вничью 1:1 во Франции.

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