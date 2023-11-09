Орловцы разошлись в оценках борьбы с англицизмами

Пока законодатели в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке, аналитики SuperJob решили выяснить, насколько такую инициативу поддерживают орловцы.