Пенсионера оштрафовали за аварию 65-летней давности

85-летний мужчина, проживший долгую и, судя по всему, законопослушную жизнь, неожиданно столкнулся с призраком прошлого в виде штрафа в размере 4600 канадских долларов (около 285 000 рублей по текущему курсу) за автомобильную аварию, произошедшую 65 лет назад, в 1960 году.