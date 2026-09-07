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Царьград

7 601 подписчик

Пашинян уводит Армению от России. А мы ведь уже такое наблюдали в Грузии. И что вышло?

Пашинян уводит Армению от России. А мы ведь уже такое наблюдали в Грузии. И что вышло?

Пашинян пытается увести Армению от России и сделать её частью Европы, прекрасно осознавая при этом все возможные риски.

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