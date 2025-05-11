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GLP-1 RA препараты оказались безопасными и эффективными для лечения ожирения у взрослых с психическими заболеваниями

Препараты, активирующие рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA), могут значительно способствовать снижению веса и улучшению контроля уровня сахара в крови у взрослых с тяжелыми психическими заболеваниями.

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