GLP-1 RA препараты оказались безопасными и эффективными для лечения ожирения у взрослых с психическими заболеваниями

Препараты, активирующие рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA), могут значительно способствовать снижению веса и улучшению контроля уровня сахара в крови у взрослых с тяжелыми психическими заболеваниями.
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