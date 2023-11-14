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ВСУ экономят на обмундировании мобилизованных боевиков — Марочко

ВСУ экономят на обмундировании мобилизованных боевиков — Марочко

Получаемая солдатами форма содержит следы повреждений и длительного ношения другими людьми.Офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что украинским мобилизованным в Харькове выдают старую военную форму, имеющую следы длительного ношения и внешние повреждения.

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