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От винила до нотных раритетов: итоги визита депутатов Воронежской гордумы в библиотеку имени Пушкина

От винила до нотных раритетов: итоги визита депутатов Воронежской гордумы в библиотеку имени Пушкина

Парламентарии Юлия Попова, Иван Кандыбин и Ольга Струкова посетили Специальную городскую библиотеку искусств имени А.

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