8 райцентров области получили новое качество питьевой воды благодаря нацпроекту

«Благодаря проекту «Чистая вода» мы, за относительно небольшой промежуток времени, значительно увеличиваем количество райцентров области с централизованным питьевым водоснабжением», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
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