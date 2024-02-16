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Вечерний Новосибирск

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8 райцентров области получили новое качество питьевой воды благодаря нацпроекту

8 райцентров области получили новое качество питьевой воды благодаря нацпроекту

«Благодаря проекту «Чистая вода» мы, за относительно небольшой промежуток времени, значительно увеличиваем количество райцентров области с централизованным питьевым водоснабжением», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

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