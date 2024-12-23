Заемщикам рассказали об уловках МФО с беспроцентными займами

###abc-test="news_widget-list_inc021_page_core"###Беспроцентные займы в микрофинансовых организациях могут обойтись дороже обычных, рассказали «Известиям» эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков».
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